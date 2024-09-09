Иммунолог предположил появление в РФ вируса Усуту из-за перелетных птиц

Опасный вирус Усуту, который возник в Южной Африке, могут принести в Россию перелетные птицы. Об этом рассказал «Известиям» иммунолог, научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.
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