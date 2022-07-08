Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дачно-огородные радости

5 858 подписчиков

10 бессмысленных дел по дому, на которые мы тратим бездну времени и энергии

10 бессмысленных дел по дому, на которые мы тратим бездну времени и энергии

Далеко не вся работа, которую хозяйки выполняют по дому, является обязательной. Некоторые процессы оказываются абсолютно бесполезными, так как отнимают много времени и сил, но не дают практически никакого результата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии