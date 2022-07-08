10 бессмысленных дел по дому, на которые мы тратим бездну времени и энергии

Далеко не вся работа, которую хозяйки выполняют по дому, является обязательной. Некоторые процессы оказываются абсолютно бесполезными, так как отнимают много времени и сил, но не дают практически никакого результата.
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