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В «Яблоке» ответили на обвинения в иностранном финансировании

В «Яблоке» ответили на обвинения в иностранном финансировании

В партии «Яблоко» отвергли обвинения в получении иностранного финансирования. Глава Аналитического центра партии Иван Большаков заявил, что все поступления средств проходят открыто и контролируются государственными органами.

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