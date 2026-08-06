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Газета.ру

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Глава Сеуты Вивас: король Испании посетит анклав на фоне миграционного кризиса

Глава Сеуты Вивас: король Испании посетит анклав на фоне миграционного кризиса

Король Испании Филипп VI намерен посетить Сеуту с официальным визитом на фоне миграционного кризиса. Об этом сообщил глава испанского анклава в Африке Хуан Хесус Вивас после встречи с монархом в дворце Маривент на Майорке, трансляцию вел телеканал RTVE.

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