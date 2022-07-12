В США требуют разрешить Украине наносить удары по России и Белоруссии

С каждым днём риторика западных деятелей становится всё агрессивнее и агрессивнее. Не нюхавшие пороха дегенераты (а качество современного западного политикума является нижеплинтусным - сплошь безграмотные, безмозглые особи) жаждут глобальной войны.
С каждым днём риторика западных деятелей становится всё агрессивнее и агрессивнее. Не нюхавшие пороха дегенераты (а качество современного западного политикума является нижеплинтусным - сплошь безграмотные, безмозглые особи) жаждут глобальной войны.
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