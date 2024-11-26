Павильон №1 "Центральный" стал одним из самых современных экспозиционных пространств страны

После масштабной реставрации объект культурного наследия федерального значения павильон № 1 "Центральный" (главный) на ВДНХ стал современным выставочным пространством, где будут проходить различные культурные и образовательные мероприятия.
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