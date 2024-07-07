Лихачев: США арестовывают деньги, идущие на проект АЭС "Аккую" в Турции

Global Look Press/Li Zhenbei/XinHua Соединенные Штаты пытаются повлиять на проект строительства с участием России АЭС "Аккую" в Турции, арестовывают идущие на него деньги, но проект не остановится, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
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