После традиционного январского интервью Ильхама Алиева, у сторонников Пашиняна начало подгорать. Мы не поленились и прочитали всё полностью.
Алиев заявил о новых притязаниях, а Пашинян побежал срочно мириться с Москвой
Комментарии
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Марина Петрова
Алиев попринаглел. Действует по пословице: Посади свинью за стол, она и ноги на стол. Понятно, что до этого довел Пашинян, но азерам надо и совесть иметь, а с этим у них проблема.
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18 час.
Владислав Владислав
Алиев совершил ошибку... и это скоро ему аукнется.
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16 час.
Владислав Владислав
Азербайджан и совесть. Это несовместимые понятия... Кроме того попытка додавить Армению - крупная политическая ошибка Алиева ...
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16 час.
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