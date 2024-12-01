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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Знаменитый тренер университетского баскетбола Лу Карнессека умер в возрасте 99 лет

Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита закончил карьеру в 1992 году, но оставался в должности ассистента в университете Сент-Джонс еще 30 лет.

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