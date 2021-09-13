В Москве задержан последний участник резонансного побега из истринского ИВС

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России, совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре.
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