В Москве задержан последний участник резонансного побега из истринского ИВС

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России, совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре.