В Китае состоялся запуск культурно-творческой продукции Гала-фестиваля Весны

China Media Group провела церемонию подписания творческого и рекламного сотрудничества «Большого весеннего фестиваля 2025 года», а также презентацию талисмана Гала-фестиваля Весны в Пекине, сообщает romanian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии