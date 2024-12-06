Аль-Хелайфи о жеребьевке КЧМ: «Исторический день для «ПСЖ». Хотим бороться за самые большие трофеи и расширять фан-базу по всему миру» 

Парижане сыграют в одной группе с «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс». «Это исторический день для «ПСЖ» и 32 клубов-участников КЧМ-2025, которые летом будут соперничать за звание лучшей команды в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии