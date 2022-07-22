Экс-футболист Тихонов предрек завершение карьеры Черышева в случае перехода в Андорру

Экс-футболист московского "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал информацию о том, что бывший полузащитник "Валенсии" Денис Черышев может продолжить карьеру в андоррском клубе "Санта-Колома", который возглавил отец хавбека Дмитрий Черышев.