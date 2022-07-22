Газета.ру

7 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Васс К
    Ой, ну что вы паникуете! Это же обыкновенные путинские мультики!! 😂😂😂NI: США неожиданн...
  • Иван Иваныч Иванов
    китайцы всЁ выжрали, так же в реке Янцзы исчезли обитавшие там розовые пресноводные дельфины. и их всех они сожрали...Крупнейшая пресно...
  • Васс К
    Фантастика! Видят то, чего опасаться надо было во вторую очередь, а самой большой своей глупости не замечают!The Daily Reckoni...

Экс-футболист Тихонов предрек завершение карьеры Черышева в случае перехода в Андорру

Экс-футболист Тихонов предрек завершение карьеры Черышева в случае перехода в Андорру

Экс-футболист московского "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал информацию о том, что бывший полузащитник "Валенсии" Денис Черышев может продолжить карьеру в андоррском клубе "Санта-Колома", который возглавил отец хавбека Дмитрий Черышев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх