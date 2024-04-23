Биржевые индексы США резко выросли в понедельник

Американские фондовые индексы резко восстановили позиции после тяжелой недели. Драйвером роста выступили акции технологических компаний, среди косвенных факторов подъема - снижение нефти и доллара на Форекс.
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