RT узнал о задержании двух подозреваемых по делу о взрыве в «Алых парусах» В связи с убийством Армена Саркисяна во время взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве правоохранительные органы задержали двух граждан Армении.
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