Электромагнитное оружие и блэкаут в Европе: зловещая угроза невидимого воздействия Ирина ВальковаВ последние дни европейские города пережили масштабный и загадочный блэкаут, который оставил множество вопросов без ответа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии