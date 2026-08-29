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Царьград

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Так выглядит жильё будущего: Как там можно жить?

Так выглядит жильё будущего: Как там можно жить?

В Швеции показали, как будет выглядеть жильё в будущем. На суд общественности представили несколько "домов", которые больше похожи на будку вахтёра.

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