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«Требуется масштабное присутствие»: почему США и их союзники перебрасывают в Афганистан дополнительные войска

«Требуется масштабное присутствие»: почему США и их союзники перебрасывают в Афганистан дополнительные войска

По итогам экстренного заседания Совета НАТО из-за ухудшения ситуации в Афганистане генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что западные государства продолжат поддерживать правительство республики и сохранят там своё дипломатическое присутствие.

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