В Москве 5 сентября временно ограничат движение на пяти центральных набережных

В Москве 5 сентября временно ограничат движение транспорта на ряде центральных набережных. Это связано с проведением фестиваля «День ходьбы» и соревнований по лыжероллерам «Московский спринт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Иван Грозный подд...
- Депутат Милонов: ...
- Минобороны России...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым