Моряки спасли ямальского оленевода, застрявшего во льдах на Обской губе. Фото

Моряки ледокола «Газпром нефти» спасли застрявшего в тающих льдах Обской губы ямальского оленевода. Ненец отправился за продуктами и более суток провел в экстремальных условиях арктического залива, сообщают в корпорации.
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