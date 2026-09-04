Прогноз погоды в Крыму на 4 сентября 🌤 В Симферополе +29 и облачно с прояснениями В Севастополе +27 и малооблачно В Евпатории +28 и малооблачно В Черноморском +25 и малооблачно В Джанкое +30 и малооблачно В Ялте +28 и облачно с прояснениями В Алуште +28 и облачно с прояснениями В Керчи +26 и облачно с прояснениями В Армянске +28 и малооблачно В Красноперекопске +28 и малооблачно В Бахчисарае +29 и малооблачно В Феодосии +28 и облачно с прояснениями В Судаке +27 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.