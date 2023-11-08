Госдеп: Запад не вернет Москве замороженные активы, пока она не заплатит за СВО

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что страны Запада не будут возвращать России ее замороженные активы в размере около $300 млрд, пока она не заплатит за специальную военную операцию (СВО) на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии