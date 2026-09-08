Россия начала применять тактику высотного прорыва

В последнее время участились случаи публикаций в украинских СМИ, околовоенных пабликах, мониторинговых ресурсах, а также на страницах экспертов и OSINT-аналитиков информации о новой тактике ВС РФ при применении реактивных БПЛА-камикадзе «Герань-4» и «Герань-5».