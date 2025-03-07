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Китай

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Китай запустит "научно-технологическую площадку" на рынке облигаций

Пекин, 6 марта /Синьхуа/ -- Китай запустит "научно-технологическую площадку" на рынке облигаций, которая будет предназначена для облигаций научно-технических инноваций, выпускаемых финансовыми учреждениями, предприятиями научно-технического типа и учреждениями прямого инвестирования в акционерный капитал непубличных компаний.

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