Пекин, 6 марта /Синьхуа/ -- Китай запустит "научно-технологическую площадку" на рынке облигаций, которая будет предназначена для облигаций научно-технических инноваций, выпускаемых финансовыми учреждениями, предприятиями научно-технического типа и учреждениями прямого инвестирования в акционерный капитал непубличных компаний.
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