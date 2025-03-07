Пекин, 6 марта /Синьхуа/ -- Китай запустит "научно-технологическую площадку" на рынке облигаций, которая будет предназначена для облигаций научно-технических инноваций, выпускаемых финансовыми учреждениями, предприятиями научно-технического типа и учреждениями прямого инвестирования в акционерный капитал непубличных компаний.