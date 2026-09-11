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Царьград

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Губернатор Кубани рассказал о 101-летнем ветеране из Кропоткина

Губернатор Кубани рассказал о 101-летнем ветеране из Кропоткина

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев опубликовал в социальных сетях рассказ о ветеране из Кропоткина Алексее Горяинове, которому исполнился 101 год.

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