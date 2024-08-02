Собянин: ВДНХ была и остается визитной карточкой Москвы и любимым местом отдыха

Сегодня ВДНХ отмечает 85-летие Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 85-летием ВДНХ и, по поручению президента России Владимира Путина, вручил коллективу выставочного комплекса орден Почета, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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