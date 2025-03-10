В Крым отправили 4 пострадавших от удара ВСУ по рынку в Великих Копанях

Количество погибших от ракетного обстрела украинских боевиков по рынку в Великих Копанях возросло до четырёх человек, сообщил Вести Крым заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
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