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В Крым отправили 4 пострадавших от удара ВСУ по рынку в Великих Копанях

В Крым отправили 4 пострадавших от удара ВСУ по рынку в Великих Копанях

Количество погибших от ракетного обстрела украинских боевиков по рынку в Великих Копанях возросло до четырёх человек, сообщил Вести Крым заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.

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