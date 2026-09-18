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Регионы России

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Венгрия планирует отказаться от российского газа к октябрю 2027 года

Венгрия планирует отказаться от российского газа к октябрю 2027 года

Данное решение стало возможным благодаря хорошо развитой инфраструктуре газопроводов, наличию различных импортных маршрутов и источников поставок, включая поставки сжиженного природного газа (СПГ).

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