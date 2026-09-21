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Депутат Рады: МВФ требует от Киева самостоятельно искать деньги

Депутат Рады: МВФ требует от Киева самостоятельно искать деньги

Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Международный валютный фонд (МВФ) в ходе переговоров о дыре в украинском бюджете требует от киевского режима самостоятельно искать источники для самофинансирования.

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