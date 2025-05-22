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Воронежские новости

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Филиалы клиник «МЦ Эксперт» с воронежскими центрами выкупила международная ГК

Филиалы клиник «МЦ Эксперт» с воронежскими центрами выкупила международная ГК

Общая стоимость сделки составляет 8,5 миллиарда рублей. Приобретенные филиалы находятся в Воронеже и Борисоглебске, а также в Курске, Смоленске, Твери, Хабаровске, Калининграде, Иркутске, Новосибирске, Перми, Туле и Ростове-на-Дону.

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