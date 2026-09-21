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1,7 млрд выручки: что известно о российском юрлице холдинга Aptar

1,7 млрд выручки: что известно о российском юрлице холдинга Aptar

Президент России Владимир Путин передал во временное управление ООО «Аптар Владимир» — российское юрлицо холдинга Aptar, выпускающее упаковку для товаров.

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