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Конгресс призывает отстранить Байдена из-за умственной некомпетентности – Fox News

Конгресс призывает отстранить Байдена из-за умственной некомпетентности – Fox News

Член палаты представителей от Колорадо Кен Бак сообщил Fox News, что готовится резолюция, призывающая кабинет Байдена применить 25-ю поправку к Конституции, которая предусматривает досрочное прекращение полномочий президента.

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