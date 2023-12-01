Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Зачем резкие движения на радость пиндосии? Все можно сделать красиво, технично и к нашему удовольствию и выгоде."Нас обманули. Пу...
  • виталий ткачев
    может их на нефритовый стержень отправить?...."Нас обманули. Пу...
  • Балу -
    Может хватит уже быть добренькими?... Особенно с теми, кто предает из раза в раз..."Нас обманули. Пу...

Олег Царев: Как СБУ исполнила приказ Лондона «организовать Бучу»

Олег Царев: Как СБУ исполнила приказ Лондона «организовать Бучу»

О чем Давид Арахамия забыл упомянуть в своем скандальном интервью Алексей Песков На фото: политик Олег Царев (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) Материал комментируют: Олег Царев Своими откровениями руководитель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия поверг всю Украину в шок — оказывается, можно было не воевать, и, если бы достигнутые в Стамбуле договоренности выполнить, не было бы ни многотысячных жертв, ни потери огромных территорий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх