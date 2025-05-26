«Было ощущение, что попал в ад» Штурмовики ЧВК «Вагнер» вспоминают кровавую битву за Бахмут.

Ровно два года назад, в конце мая 2023 года, завершились бои за Артемовск (Бахмут). Сражение стало одним из самых кровопролитных и самым продолжительным за весь период специальной военной операции (СВО) на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии