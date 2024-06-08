7 новостей
Новости РязаниВ этот деньНовости мираГороскоп
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7 новостей

392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Вселенной насрать на знаки зодиака😁😁😁Назван знак зодиа...
  • Eduard
    Представитель страны живущей за чужой счет,что-то вякает!Лавров дал неожид...
  • Eduard
    Карис(Кариес)это Президент самозванец,народ его не выбирал!Лавров дал неожид...

Маршрутную карту для кинематографистов разработали в Касимове

Касимов уже на протяжении многих лет является площадкой для съемок фильмов и сериалов. Только за последнее время в них участвовали Гоша Куценко, Александр Петров, Наташа Королева, Ирина Пегова, Олег Фомин и другие звезды кинематографа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх