Маршрутную карту для кинематографистов разработали в Касимове

Касимов уже на протяжении многих лет является площадкой для съемок фильмов и сериалов. Только за последнее время в них участвовали Гоша Куценко, Александр Петров, Наташа Королева, Ирина Пегова, Олег Фомин и другие звезды кинематографа.
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