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Журнал «Профиль»

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Geely расширит модельный ряд в России в 2027 году: вторая модель Nordcross и новые гибриды

Geely расширит модельный ряд в России в 2027 году: вторая модель Nordcross и новые гибриды

Geely анонсировала новинки для РФ. Среди них будут бензиновые модели и автомобили на новых источниках энергии, сообщил во вторник, 6 октября 2026 года, заместитель генерального директора Geely Motors в России Алексей Марков.

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