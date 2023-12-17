«Основная проблема, долгая». Без ЖКХ в Севастополе ни туда, ни сюда

В севастопольском парламенте исполняющий обязанности губернатора Севастополя Евгений Горлов рассказал о работе в сфере регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
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