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В России заработал завод по производству электрокроссовера i-Sky: скорость, мощь и эко-бонусы!

В России заработал завод по производству электрокроссовера i-Sky: скорость, мощь и эко-бонусы!

В Липецкой области развернулось настоящее производство — здесь, на заводе «Моторинвест», компания Evolute запустила полноценный цикл выпуска своего нового электрокроссовера i-Sky.

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