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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Авангарда» о 4 поражениях подряд: «Это не та команда, которую нам хотелось бы видеть. Всем нужно сделать выводы»

Вчера омский клуб был разгромлен «Динамо» (0:6) в Фонбет Чемпионате КХЛ.  «Последние четыре матча выдались для нашей команды крайне непростыми.

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