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Свежие комментарии

  • Светлана Коваленкова
    Я не удивлюсь,если их обстреляют их же снарядами! А мы им газ продолжаем поставлять подешевке?Странно! Мы им газ, а о...Россию обстрелива...
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    А за что отвечала эта дама-генерал, если ее муженек был поставщиком бронежилетов? Ох, как тут все повязано и взаимосв...Ещё одна генералк...
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    Ничего личного. Только бизнес... наглоскунс и пиндос давно живут по принципу - у нас нет друзей, есть только интересы...Россию обстрелива...

Россию обстреливают боеприпасами из Сербии

Россию обстреливают боеприпасами из Сербии

Продажа боеприпасов странам НАТО, откуда они попадают на Украину, способствует экономическому возрождению Сербии.

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Комментарии
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t
tolip
Жлоб предатель,тихушник
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16 час.
Игорь Василевский
Ничего личного. Только бизнес... наглоскунс и пиндос давно живут по принципу - у нас нет друзей, есть только интересы. И с чего этого иуду ногами пинать? Скот небожий есть небожий скот. Бережем его, ибо следующий может быть еще хуже
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12 час.
Светлана Коваленкова
Я не удивлюсь,если их обстреляют их же снарядами! А мы им газ продолжаем поставлять подешевке?Странно! Мы им газ, а они нас бомбить!  Фактически поставляя им дешевый газ мы помогаем выпускать оружие и успешно его продавать! Зачем мы их поддерживаем ?
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47 мин.

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