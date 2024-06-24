Россию обстреливают боеприпасами из Сербии

Ничего личного. Только бизнес... наглоскунс и пиндос давно живут по принципу - у нас нет друзей, есть только интересы. И с чего этого иуду ногами пинать? Скот небожий есть небожий скот. Бережем его, ибо следующий может быть еще хуже

Светлана Коваленкова

Я не удивлюсь,если их обстреляют их же снарядами! А мы им газ продолжаем поставлять подешевке?Странно! Мы им газ, а они нас бомбить! Фактически поставляя им дешевый газ мы помогаем выпускать оружие и успешно его продавать! Зачем мы их поддерживаем ?