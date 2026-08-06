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Названы новые сроки испытаний «украинской» системы ПРО для перехвата баллистики

Названы новые сроки испытаний «украинской» системы ПРО для перехвата баллистики Генеральный директор скандально известной по коррупционным схемам украинской.

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