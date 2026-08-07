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В Минэнерго Приморья рассказали о ситуации с топливом в регионе

В Минэнерго Приморья рассказали о ситуации с топливом в регионе

Ажиотажа и очередей на АЗС нет ВЛАДИВОСТОК, 7 августа, ФедералПресс. Ситуация с топливоснабжением в Приморском крае остается стабильной – запасы на нефтебазах поддерживаются на максимальном уровне, поставки не снижаются.

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