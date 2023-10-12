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Финский МИД расследует разговор главы ведомства с Вованом и Лексусом

Финский МИД расследует разговор главы ведомства с Вованом и Лексусом

Они позвонили министру от имени одного из африканских политиков.фото: twitter.com/evilprank--> МИД Финляндии начал расследование в связи с разговором главы ведомства Элины Валтонен с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

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