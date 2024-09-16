На Шереметьевской простились с Александром Масляковым

Мэтр отечественного телевидения Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября. Прощание состоялось в молодёжном центре «Планета КВН» на Шереметьевской улице в Марьиной роще, где он провёл свою последнюю игру.
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