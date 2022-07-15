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Ученые из России и Дании разработали новый метод ранней диагностики гипертонии

Ученые из России и Дании разработали новый метод ранней диагностики гипертонии

Исследователи из МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, НИТУ "МИСиС" и Копенгагенского университета обнаружили новый метод диагностики гипертонии, в основу которого лег анализ состояния красных кровяных телец, а также содержащегося в них гемоглобина.

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