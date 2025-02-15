Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Это же чистая разводка тех лет!

Сижу   я   и думаю -  а  что  мне  напоминает  кипеж,  устроенный Трампом  и его  командой?  И тут  внезапно в  интернете  обнаружилось  разъяснение от  пана  Медведева (не  Димитрия-принудителя,  а  от того,  другого) -   это   же  ни что иное,  как  разводка из  90-х! Вот  как    это  это  описано у  А.

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