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Мишустин поручил Минфину и ЦБ внести предложения по долгосрочным сбережениям россиян

Мишустин поручил Минфину и ЦБ внести предложения по долгосрочным сбережениям россиян

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития при участии Банка России до 31 марта 2023 года внести в правительство предложения о стимулировании формирования долгосрочных сбережений граждан.

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