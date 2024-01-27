В Ленобласти вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии с помощью дронов

На территории Ленинградской области вскрыли канал контрабанды наркотических веществ из Эстонии с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА Новости , ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии