Происшествия

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Борман
    Защищать надо прямо сейчас. А не виноватых искатьПредседатель СК Р...
  • Владимир Шевченко
    А почему только эти преступления(по Кущёвке)??? Ведь пострадало много семей из-за неправильных действий следственных ...Председатель СК Р...
  • Россиянин
    Кто то специально распространяет метанол называя этиловым спиртом переклеивая этикетку. Хохлы?...Председатель СК Р...

Сотрудники уголовного розыска МВД по РСО-Алания задержали в Республике Крым серийного мошенника

Результатом кропотливой и слаженной работы полицейских стало задержание в Республике Крым серийного мошенника, подозреваемого в хищении денежных средств у трех жителей Северной Осетии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх