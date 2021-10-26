Сотрудники уголовного розыска МВД по РСО-Алания задержали в Республике Крым серийного мошенника

Результатом кропотливой и слаженной работы полицейских стало задержание в Республике Крым серийного мошенника, подозреваемого в хищении денежных средств у трех жителей Северной Осетии.
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