Победа в складчину: от носков до эскадрилий

Россия празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В этот святой праздник многое говорится о подвиге советского солдата, централизованных усилиях государства, полководцах, доблестном труде миллионов людей на предприятиях в тылу.
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